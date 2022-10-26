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Politico: Запад фиксирует рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине

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Представители Запада фиксируют рост тактической слаженности российских военных под руководством командующего объединённой группировкой войск в районе спецоперации на Украине Сергея Суровикина.
Politico: Запад фиксирует рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине
  • РИА Новости

Об этом, как говорится в статье издания Politico, заявляют западные военные чиновники и аналитики.

Один из неназванных высокопоставленных представителей разведки Британии в беседе с газетой заявил, что Суровикин отметился эффективностью как военный стратег.

Также он заявил, что военная тактика генерала армии Суровикина доказала свою эффективность в Сирии.

Ранее Суровикин заявил, что Россия не преследует цели быстрого продвижения в ходе специальной военной операции, бережёт каждого солдата и методично «перемалывает» противника.

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