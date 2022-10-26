Politico: Запад фиксирует рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине
- РИА Новости
Об этом, как говорится в статье издания Politico, заявляют западные военные чиновники и аналитики.
Один из неназванных высокопоставленных представителей разведки Британии в беседе с газетой заявил, что Суровикин отметился эффективностью как военный стратег.
Также он заявил, что военная тактика генерала армии Суровикина доказала свою эффективность в Сирии.
Ранее Суровикин заявил, что Россия не преследует цели быстрого продвижения в ходе специальной военной операции, бережёт каждого солдата и методично «перемалывает» противника.