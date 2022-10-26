Сержант из ДНР Шалыгин: надзиратель на Украине был в восторге от взрыва на Крымском мосту
- РИА Новости
По его словам, мужчина зашёл в камеру и показал видео со взрывом на Крымском мосту заключённым.
«У него аж руки тряслись, когда он держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлёб рассказывает», — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что надзиратель был уверен, что за терактом стоит Киев.
Подрыв грузового автомобиля на автомобильной части Крымского моста произошёл 8 октября. В результате частично обрушилось два пролёта сооружения.
В ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы не является заказчиком взрыва на Крымском мосту.