Сержант из ДНР Шалыгин: надзиратель на Украине был в восторге от взрыва на Крымском мосту

Сержант из ДНР Алексей Шалыгин, который вернулся из украинского плена, рассказал, что надзиратель в месте содержания пленных на Украине был «в восторге» от взрыва на Крымском мосту. Об этом Шалыгин сообщил РИА Новости.

По его словам, мужчина зашёл в камеру и показал видео со взрывом на Крымском мосту заключённым.

«У него аж руки тряслись, когда он держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлёб рассказывает», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что надзиратель был уверен, что за терактом стоит Киев.

Подрыв грузового автомобиля на автомобильной части Крымского моста произошёл 8 октября. В результате частично обрушилось два пролёта сооружения.

В ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы не является заказчиком взрыва на Крымском мосту.