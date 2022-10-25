В ОП назвали хайпом идею распространить «Крымскую платформу» на Курилы и Приднестровье

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT предложение президента Украины Владимира Зеленского распространить формат организованной Киевом «Крымской платформы» на Абхазию, Приднестровье и российские Курильские острова.

По словам эксперта, Зеленский пытается вывести тему Украины «в топ мировой повестки».

Кроме того, он таким образом пытается заручиться поддержкой Японии, добавил собеседник RT.

Данюк напомнил, что формат «Крымской платформы» предполагает сбор так называемых представителей международного сообщества, которые решают, что делать с полуостровом, не контролируя его.

«Конечно, эта инициатива показывает, что никаких других инструментов у Зеленского просто не осталось, это чистейший хайп», — подчеркнул политолог.

Ранее Зеленский предложил распространить формат «Крымской платформы» на Абхазию, Приднестровье и российские Курильские острова.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.