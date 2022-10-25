Министр Галущенко предложил ЕС использовать украинские газохранилища из-за низких цен
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«Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 млрд куб. м свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объёмы газа», — написал Галущенко в Twitter.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал снижение цен на газ в Европе «затишьем перед бурей».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказал мнение, что запасы газа в европейских ПХГ к весне 2023 года могут составить всего 5%.