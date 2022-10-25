Министр Галущенко предложил ЕС использовать украинские газохранилища из-за низких цен

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться украинскими подземными хранилищами газа (ПХГ) на фоне снижения цен на газ.

«Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 млрд куб. м свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объёмы газа», — написал Галущенко в Twitter.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал снижение цен на газ в Европе «затишьем перед бурей».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказал мнение, что запасы газа в европейских ПХГ к весне 2023 года могут составить всего 5%.