Аналитик Юшков назвал снижение цен на газ в Европе «затишьем перед бурей»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил данные, согласно которым цена газа в Европе опустилась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня.

По мнению аналитика, снижение цен можно назвать определённым «затишьем перед бурей».

«В Европе жара уже закончилась, а отопительный сезон полноценно ещё не начался. Поэтому на кондиционирование энергию тратить уже не нужно, а на отопление — пока не нужно, так как масштабный отопительный сезон в Европе ещё не начался. При этом довольно хорошо работают другие источники энергии. Пошли дожди, и гидроэлектростанции стали давать больше энергии. Наполнились водохранилища при атомных станциях... Плюс ветреные электростанции сейчас дают больше энергии. Поэтому получается, что можно экономить газовую генерацию. Спрос на него снижается, вот он и дешевеет», — рассказал Юшков.

Он отметил, что в любом случае во время начала отопительного сезона цены на газ возрастут.

«Потребление газа увеличится. Просто сейчас оно сократилось в сегменте электроэнергетики, а возрастёт в сегменте отопления. И от этого европейцам никуда не деться, поэтому цены пойдут вверх на фоне потребления газа», — добавил аналитик.

По его мнению, эффект падения цен временный, зимой произойдёт возврат цены к нескольким тысячам долларов за тысячу кубов.

«Особенно тяжело, я думаю, будет европейцам. И самые высокие цены будут во вторую часть отопительного сезона — где-то с середины января по конец марта. Потому что и в нормальных условиях это самый сложный период отопительного сезона, потому что газ из подземных хранилищ к этому времени существенно отобран. А когда газа в подземных хранилищах мало, то ежесуточно вы можете оттуда извлекать очень немного. Соответственно, ты становишься больше зависим от импорта. Так же будет и в этом году», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе опустилась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $989 за 1 тыс. куб. м.

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 14%.