Сенатор Цеков назвал бредовыми слова Зеленского о возможности помочь ЕС с энергоресурсами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы.

«Более бредового заявления вообще сложно представить. Украина сама нуждается в газе. Она своим газом может обеспечить только гражданское население страны», — отметил Цеков.

По словам сенатора, украинская промышленность использовала реверсный газ.

«Тот же самый российский газ, но из Европы, и платили за это гораздо больше. Это заявление сделано при полном непонимании возможностей Украины», — объяснил он.

Ранее Зеленский пообещал помочь ЕС заместить энергоресурсы из России.

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что Европа переживёт ближайшую зиму за счёт накопленных ресурсов, однако в 2023 году ожидаются рекордные цены на газ и электричество.