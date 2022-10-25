Сенатор Цеков назвал бредовыми слова Зеленского о возможности помочь ЕС с энергоресурсами
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- © IMAGO/Ukrainian President s Offiice
«Более бредового заявления вообще сложно представить. Украина сама нуждается в газе. Она своим газом может обеспечить только гражданское население страны», — отметил Цеков.
По словам сенатора, украинская промышленность использовала реверсный газ.
«Тот же самый российский газ, но из Европы, и платили за это гораздо больше. Это заявление сделано при полном непонимании возможностей Украины», — объяснил он.
Ранее Зеленский пообещал помочь ЕС заместить энергоресурсы из России.
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что Европа переживёт ближайшую зиму за счёт накопленных ресурсов, однако в 2023 году ожидаются рекордные цены на газ и электричество.