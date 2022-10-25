Узнать больше

Зеленский пообещал помочь ЕС заместить энергоресурсы из России

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал Евросоюзу, что Украина поможет ЕС заместить российские энергоресурсы.
Зеленский пообещал помочь ЕС заместить энергоресурсы из России
  • AP
  • © Genya Savilov

«ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы», — сказал Зеленский в обращении на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что Европа переживёт ближайшую зиму за счёт накопленных ресурсов, однако в 2023 году ожидаются рекордные цены на газ и электричество.

В МВФ также отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить