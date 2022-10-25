Зеленский пообещал помочь ЕС заместить энергоресурсы из России

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал Евросоюзу, что Украина поможет ЕС заместить российские энергоресурсы.

«ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы», — сказал Зеленский в обращении на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что Европа переживёт ближайшую зиму за счёт накопленных ресурсов, однако в 2023 году ожидаются рекордные цены на газ и электричество.

В МВФ также отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России.