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Министр Верещук призвала находящихся за границей украинцев не возвращаться на зиму

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Министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала соотечественников, находящихся за границей, перезимовать в странах пребывания.
Министр Верещук призвала находящихся за границей украинцев не возвращаться на зиму
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат», — приводит ТАСС её слова.

Она добавила, что те, кто решит вернуться на Украину сейчас, могут подвергнуть опасности себя, своих детей и близких.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной для страны за всю её историю.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt также назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.

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