Министр Верещук призвала находящихся за границей украинцев не возвращаться на зиму
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«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат», — приводит ТАСС её слова.
Она добавила, что те, кто решит вернуться на Украину сейчас, могут подвергнуть опасности себя, своих детей и близких.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной для страны за всю её историю.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt также назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.