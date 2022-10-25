Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ
«Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс ещё анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы — чей Крым и такого плана», — заявил освобождённый из плена боец в комментарии РИА Новости.
По словам Егильницкого, в опроснике также есть вопросы и более личного характера.
Также офицеры СБУ интересуются отношением к России, мнением о российском президенте Владимире Путине и спецоперации.
Военнослужащий отметил, что все ответы документировались, после чего пленные подписывали протоколы допроса.
17 октября Минобороны сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал вернувшихся из украинского плена бойцов героями.