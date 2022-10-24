МИД: у России есть информация о подготовке Киевом провокации с применением «грязной бомбы»

В российском МИД заявили о наличии у России информации о том, что Украина приступила к реализации плана провокации с применением «грязной бомбы».

Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что двум учреждениям на Украине уже поручили изготовить такую бомбу.

Кроме того, по информации российского МИД, некоторые западные партнёры Украины ведут с ней переговоры о поставке необходимых компонентов для изготовления бомбы.

В ведомстве призвали Киев прекратить действия, направленные на провоцирование ядерной катастрофы в мире.

«Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счёт. Опасно доводить дело до эскалации», — заключили в МИД.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.