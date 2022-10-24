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Власти заявили об отсутствии критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС

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Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет.
Власти заявили об отсутствии критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС
  • РИА Новости

«Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, всё нормально, критических разрушений нет», — рассказал РИА Новости Леонтьев.

По его словам, плановый сброс воды продолжается.

Ранее сообщалось, что ВСУ многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС.

22 октября появилась информация, что объём сброса воды увеличен на Каховском водохранилище.

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