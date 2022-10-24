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МО России: в Киеве готовят военную провокацию с гибелью собственных граждан

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Киевский режим готовит очередную провокацию с гибелью собственных граждан, для того чтобы обвинить в военных преступлениях Москву, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«24 октября в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наёмников будет произведён обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, провокация нацелена на дискредитацию ВС России и последующее обвинение российской стороны в гибели населения. 

Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что российская сторона распространила в СБ ООН письмо, в котором призвала руководство организации предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС в Херсонской области.

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