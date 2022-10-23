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Минэнерго Украины сообщило о потере 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики

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Украина потеряла примерно 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. По его словам, это серьёзно ударило по программе зелёной энергетики Украины.
Минэнерго Украины сообщило о потере 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики
  • Gettyimages.ru

«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40—50% солнца. Это огромные потери… У нас был большой скачок в зелёной энергетике в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зелёная энергетика», — сказал он в интервью каналу «Мы — Украина», его слова приводит РИА Новости.

У Киева была стратегия к 2030 году выйти минимум на 25% зелёной энергетики, добавил министр.

23 октября российские военные продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Как заявили в «Укрэнерго», удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

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