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Власти Энергодара рассказали об ударе ВСУ по гостинице в городе

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Украинские военные обстреляли гостиницу в Энергодаре, в которой ранее жили сотрудники «Росэнергоатома», заявил глава администрации города Александр Волга.
Власти Энергодара рассказали об ударе ВСУ по гостинице в городе
  • РИА Новости

«Три удара были нанесены по гостинице «Алиса». В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники «Росэнергоатома», — приводит РИА Новости слова Волги в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в момент ударов сотрудники находились в командировке.

Он уточнил, что гостиница на момент обстрела была пустой.

Ранее Волга сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских военных был повреждён гражданский объект.

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