Власти Энергодара рассказали об ударе ВСУ по гостинице в городе
- РИА Новости
«Три удара были нанесены по гостинице «Алиса». В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники «Росэнергоатома», — приводит РИА Новости слова Волги в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в момент ударов сотрудники находились в командировке.
Он уточнил, что гостиница на момент обстрела была пустой.
Ранее Волга сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских военных был повреждён гражданский объект.