Власти Энергодара рассказали об ударе ВСУ по гостинице в городе

Украинские военные обстреляли гостиницу в Энергодаре, в которой ранее жили сотрудники «Росэнергоатома», заявил глава администрации города Александр Волга.

«Три удара были нанесены по гостинице «Алиса». В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники «Росэнергоатома», — приводит РИА Новости слова Волги в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в момент ударов сотрудники находились в командировке.

Он уточнил, что гостиница на момент обстрела была пустой.

Ранее Волга сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских военных был повреждён гражданский объект.