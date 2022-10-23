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Рогов сообщил, что ВСУ нанесли три удара по гостинице в Энергодаре

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные нанесли три удара по гостинице в Энергодаре и ещё один удар по въезду в город.
Рогов сообщил, что ВСУ нанесли три удара по гостинице в Энергодаре
  • Gettyimages.ru

«Энергодар под огнём боевиков (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского. На данный момент зафиксировано три удара по гостинице и один — по въезду в город», — написал Рогов в Telegram.

Он уточнил, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, по предварительной информации, из американских 155-мм гаубиц M777.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских военных был повреждён гражданский объект.

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