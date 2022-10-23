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Time: Россия хорошо осведомлена об уязвимых местах энергосистемы Украины

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Россия хорошо осведомлена об уязвимых местах энергетической системы Украины, созданной во времена СССР. Такое мнение выразила обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент.

По словам автора материала, российские специалисты имеют глубокие знания, касающиеся тепловой системы, разработанной во времена СССР.

Именно поэтому, пишет Ньюджент, для Украины её энергетическая система стала уязвимым местом.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

Заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев сообщил, что этой зимой Киев может остаться без тепла, отопление может быть отключено на несколько дней или недель.

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