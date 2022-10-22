Власти Киева допустили, что город может остаться без тепла этой зимой

Этой зимой Киев может остаться без тепла, отопление может быть отключено на несколько дней или недель, заявил заместитель председателя городской администрации Пётр Пантелеев.

«Такая вероятность есть», — сказал Пантелеев в интервью изданию «Экономическая правда» в ответ на вопрос о вероятности отключения отопления в Киеве на несколько дней или недель.

По его словам, данная вероятность связана с разрушением инфраструктуры и энергетических объектов.

Он выразил надежду, что отоплению Киева помогут мобильные котельные.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.