Власти Киева допустили, что город может остаться без тепла этой зимой
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«Такая вероятность есть», — сказал Пантелеев в интервью изданию «Экономическая правда» в ответ на вопрос о вероятности отключения отопления в Киеве на несколько дней или недель.
По его словам, данная вероятность связана с разрушением инфраструктуры и энергетических объектов.
Он выразил надежду, что отоплению Киева помогут мобильные котельные.
Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.