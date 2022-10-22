Офис Зеленского: около 1,5 млн абонентов остались без света на Украине
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«По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровенской — 174,79 тыс. и в Одесской — 10,5 тыс.», — написал Тимошенко в своём Telegram-канале.
Он призвал жителей данных регионов не забывать об экономии энергии.
Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.