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Офис Зеленского: около 1,5 млн абонентов остались без света на Украине

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Около 1,5 млн абонентов в шести областях Украины остались без света после ударов 22 октября, заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Офис Зеленского: около 1,5 млн абонентов остались без света на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Mohd Ezairi Mohd Amiruddin / EyeEm

«По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровенской — 174,79 тыс. и в Одесской — 10,5 тыс.», — написал Тимошенко в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей данных регионов не забывать об экономии энергии.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

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