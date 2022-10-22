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В ряде областей Украины фиксируются перебои с доступом в интернет

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В ряде украинских регионов зафиксированы перебои с доступом в интернет, сообщает международная служба NetBlocks.
В ряде областей Украины фиксируются перебои с доступом в интернет
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Bailey

«Оперативные данные работы сети показывают перебои с интернетом на юге Украины», — приводит ТАСС сообщение организации в Twitter.

Также проблемы с интернетом испытывают жители в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже предприниматель Илон Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.

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