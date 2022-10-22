На Украине сообщили о воздушной тревоге в большинстве регионов страны
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — цитирует администрацию РИА Новости.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что в 07:36 мск тревога звучала в большинстве регионов страны.
Как ранее рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине за десять дней повреждены десятки объектов энергетической инфраструктуры.
На всей территории страны с 20 октября ввели ограничение на поставки электроэнергии.