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На Украине сообщили о воздушной тревоге в большинстве регионов страны

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Воздушная тревога объявлена в разных областях Украины, в том числе она звучит в Киеве, сообщили в городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — цитирует администрацию РИА Новости.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что в 07:36 мск тревога звучала в большинстве регионов страны.

Как ранее рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине за десять дней повреждены десятки объектов энергетической инфраструктуры.

На всей территории страны с 20 октября ввели ограничение на поставки электроэнергии.

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