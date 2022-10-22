Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Украина, в отличие от России, уязвима перед предстоящими холодами.

«У них (России. — RT) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет», — приводит слова Риттера РИА Новости.

Он также напомнил о призывах украинских властей к НАТО предоставить комплекты зимнего обмундирования, которого в распоряжении ВСУ нет.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рекомендовал гражданам запастись одеялами и тёплой одеждой в случае похолодания ниже -10 °C зимой, так как температура в помещениях будет установлена на уровне +17...+18 °C, что на 4 °C ниже нормы.

Немецкий журналист Матиас Брюггманн выразил мнение, что команде украинского президента Владимира Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис грядущей зимой, который будет осложнён проблемами с отоплением.