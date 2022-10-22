Дипломат Стржижовский: Россия ждёт немедленной реакции ООН на удар по переправе в Херсоне

Российская сторона ждёт незамедлительной реакции ООН на обстрел украинскими военными гражданской переправы в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский.

Дипломат назвал данную атаку ВСУ целенаправленной.

«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь — в системе ООН», — приводит слова Стржижовского РИА Новости.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.