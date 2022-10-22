Дипломат Стржижовский: Россия ждёт немедленной реакции ООН на удар по переправе в Херсоне
Дипломат назвал данную атаку ВСУ целенаправленной.
«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь — в системе ООН», — приводит слова Стржижовского РИА Новости.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.
Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.