На Украине ввели спецудостоверения для граждан, которые хотят вернуться из России

Власти Украины ввели специальные удостоверения для граждан, которые изъявили желание вернуться на территорию государства из России, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Правительство запускает документ — удостоверение личности на возвращение на Украину», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Чиновник пояснил, что на получение соответствующего документа о «возвращении» могут претендовать члены семей граждан Украины, которых якобы «депортировали» в Россию. По словам Шмыгаля, для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в Минреинтеграции.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине.

В сентябре в украинском Министерстве реинтеграции сообщили о разработке законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к совершению таких действий.