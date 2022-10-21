РИА Новости: в ЛНР нейтрализована группа украинских диверсантов

В Луганской Народной Республике нейтрализована группировка украинских диверсантов, которая готовила теракты на объектах инфраструктуры. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

В оружейном схроне диверсантов ВСУ нашли карты местности, медицинские препараты, специальную экипировку и боеприпасы со взрывчатыми веществами.

Также там хранились гранатомёты и ПТУР иностранного производства.

Оружие планировалось использовать «для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры одного из районных центров ЛНР», сказали агентству.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России. По его словам, украинская сторона засылает на российскую территорию диверсантов.