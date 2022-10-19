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Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России

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Российский президент Владимир Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России. По его словам, украинская сторона засылает на российскую территорию диверсантов.
Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совбеза России.

Он отметил, что такие же действия совершали идейные предшественники Киева — бандеровцы, которые были пособниками Гитлера, передаёт РИА Новости.

По словам Путина, украинские власти «пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы».

Российский лидер напомнил, что украинские спецслужбы организовали взрыв на Крымском мосту. Также президент добавил, что российские спецслужбы пресекли теракты в других регионах России. 

Ранее Путин заявил об отказе Киева от переговоров.

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