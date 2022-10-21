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В Верховной раде заявили, что Украина израсходовала весь годовой бюджет

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Украина исрасходовала весь свой годовой бюджет, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
В Верховной раде заявили, что Украина израсходовала весь годовой бюджет
  • РИА Новости

«Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить на весь год», — написал он в Telegram.

Так, по словам украинского парламентария, в период с 24 февраля по 15 октября из госбюджета было потрачено порядка $38,7 млрд. Из них более 40% ушло на зарплаты, включая $12,4 млрд на выплаты военным.

Ещё 21% был выделен на соцобеспечение населения, и 13% — на покупку военной техники, оружия и боеприпасов.

Оставшиеся средства были потрачены на медобслуживание населения, обслуживание госдолга.

Украинский премьер Денис Шмыгаль оценил потребности страны в 2023 году более чем в $55 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля.

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