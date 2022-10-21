В Верховной раде заявили, что Украина израсходовала весь годовой бюджет

Украина исрасходовала весь свой годовой бюджет, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить на весь год», — написал он в Telegram.

Так, по словам украинского парламентария, в период с 24 февраля по 15 октября из госбюджета было потрачено порядка $38,7 млрд. Из них более 40% ушло на зарплаты, включая $12,4 млрд на выплаты военным.

Ещё 21% был выделен на соцобеспечение населения, и 13% — на покупку военной техники, оружия и боеприпасов.

Оставшиеся средства были потрачены на медобслуживание населения, обслуживание госдолга.

Украинский премьер Денис Шмыгаль оценил потребности страны в 2023 году более чем в $55 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля.