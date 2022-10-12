Украинский премьер оценил потребности страны в 2023 году более чем в $55 млрд

Украине в 2023 году понадобится более $55 млрд, включая $17 млрд на проекты по реконструкции, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Украина и дальше будет нуждаться в серьёзной финансовой поддержке. Мы говорим о сумме более чем $55 млрд в 2023 году», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, в неё также включены средства на проекты по реконструкции и $35 млрд в месяц на покрытие дефицита в бюджете.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также закупку газа и угля.

На прошлой неделе исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки. Средства были направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.