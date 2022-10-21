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Лукашенко высказался против появления на Украине белорусского оружия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нежелательным сценарий, при котором белорусское вооружение оказалось бы на Украине.
Лукашенко высказался против появления на Украине белорусского оружия
  • AP

Об этом он сказал при посещении полигона Обуз-Лесновский вблизи Барановичей.

Обращаясь к главе Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрию Пантусу, он отметил, что «кто покупает — тем надо продавать».

«Нежелательно, чтобы наша техника была на Украине, там свои люди. Но меня интересует другое: завтра на фронт, и они там будут использованы/смогут воевать? Не дай Бог мне доложат, что ты тут показухой занимался — это беда», — цитирует Лукашенко «Пул Первого».

Глава государства также заявил, что разработка беспилотников в республике актуальна на фоне конфликта на Украине.

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