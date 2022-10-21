Лукашенко высказался против появления на Украине белорусского оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нежелательным сценарий, при котором белорусское вооружение оказалось бы на Украине.

Об этом он сказал при посещении полигона Обуз-Лесновский вблизи Барановичей.

Обращаясь к главе Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрию Пантусу, он отметил, что «кто покупает — тем надо продавать».

«Нежелательно, чтобы наша техника была на Украине, там свои люди. Но меня интересует другое: завтра на фронт, и они там будут использованы/смогут воевать? Не дай Бог мне доложат, что ты тут показухой занимался — это беда», — цитирует Лукашенко «Пул Первого».

Глава государства также заявил, что разработка беспилотников в республике актуальна на фоне конфликта на Украине.