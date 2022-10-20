Узнать больше

Глава КГБ Белоруссии Тертель сообщил о задержании украинского шпиона

Короткая ссылка
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о задержании украинского шпиона.

«Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства», — приводит его слова «Белтелерадиокомпания».

Отмечается, что также задержан бывший военнослужащий, подполковник, он работал на Службу безопасности Украины.

«Встречи проводили в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств»,  — сказал Тертель.

По его словам, возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что шпионскую деятельность под дипломатическим прикрытием в республике вели 12 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить