Глава КГБ Белоруссии Тертель сообщил о задержании украинского шпиона

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о задержании украинского шпиона.

«Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства», — приводит его слова «Белтелерадиокомпания».

Отмечается, что также задержан бывший военнослужащий, подполковник, он работал на Службу безопасности Украины.

«Встречи проводили в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств», — сказал Тертель.

По его словам, возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что шпионскую деятельность под дипломатическим прикрытием в республике вели 12 человек.