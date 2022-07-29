Гражданин Белоруссии Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти в республике

Гражданин Белоруссии Александр Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти в республике, сообщает БЕЛТА.

«Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём я признаю», — сказал он после оглашения обвинения.

Дело рассматривает Минский областной суд. В качестве обвиняемых привлечены пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

17 апреля 2021 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство (США и Белоруссии) Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.