Глава МИД Казахстана прокомментировал включение Токаева в список «Миротворца»

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента республики Касым-Жомарта Токаева в базу украинского сайта «Миротворец».

Тлеуберди отметил, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией и не отражает официальные позиции Киева.

«В отношении упоминания нашего президента, если вы внимательно посмотрите, там больше ссылка идёт на его высказывания, поэтому какая-то определённая реакция, я думаю, не нужна», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Токаева внесли в базу «Миротворца». Его обвиняют якобы в публичном отрицании «российской агрессии» против Украины.