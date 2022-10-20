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Глава МИД Казахстана прокомментировал включение Токаева в список «Миротворца»

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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента республики Касым-Жомарта Токаева в базу украинского сайта «Миротворец».
Глава МИД Казахстана прокомментировал включение Токаева в список «Миротворца»
  • РИА Новости

Тлеуберди отметил, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией и не отражает официальные позиции Киева.

«В отношении упоминания нашего президента, если вы внимательно посмотрите, там больше ссылка идёт на его высказывания, поэтому какая-то определённая реакция, я думаю, не нужна», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Токаева внесли в базу «Миротворца». Его обвиняют якобы в публичном отрицании «российской агрессии» против Украины.

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