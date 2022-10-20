Глава МИД Казахстана прокомментировал включение Токаева в список «Миротворца»
- РИА Новости
Тлеуберди отметил, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией и не отражает официальные позиции Киева.
«В отношении упоминания нашего президента, если вы внимательно посмотрите, там больше ссылка идёт на его высказывания, поэтому какая-то определённая реакция, я думаю, не нужна», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Токаева внесли в базу «Миротворца». Его обвиняют якобы в публичном отрицании «российской агрессии» против Украины.