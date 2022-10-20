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Власти Днепропетровской области заявили о повреждениях на промышленном предприятии

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Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области получили повреждения в результате ночного удара.
Власти Днепропетровской области заявили о повреждениях на промышленном предприятии
  • РИА Новости

Об этом заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры», — сообщил Резниченко.

По его словам, в результате обстрелов объекты получили серьёзные повреждения. 

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала здание администрации Ворошиловского района Донецка. 

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о раненой женщине в результате ночного обстрела Киевского района со стороны украинских войск.

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