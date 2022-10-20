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Очевидец рассказал о пытках российских военнопленных током и голодом

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Попавших в плен на Украине российских военных местные солдаты пытали током, морили голодом и избивали, заявил очевидец происходящих событий, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

«Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили ещё более поникшими, побитыми и изувеченными», — сказал он РИА Новости.

Рассказ Егильницкого подтвердил военнослужащий из ЛНР Михаил Янко, освобождённый из украинского плена. По его словам, в тюрьме «Спортзал» людей кормили хлебом размером со спичечный коробок. Кроме того, место содержания военнопленных не отапливалось.

«Там было холодно, и им кидали просто половую тряпку, чтобы они ей укрылись. Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики», — добавил Егильницкий.

Ранее Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.

Россиянин Николай Порохня, освобождённый в рамках обмена с Киевом, рассказал, что чаще других издевательства над пленными и пытки практиковали бойцы украинского «Правого сектора»*.

В августе в Минобороны РФ заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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