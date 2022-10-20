Украинский пленный рассказал о приказах комбрига ВСУ обстреливать жилые дома

Украинский военнопленный замначальника командного пункта 56-й ОМБ ВСУ подполковник Валентин Алтухов рассказал о приказах командира стрелять по жилым домам.

«Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля... Командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее», — цитирует его РИА Новости.

Украинский солдат уточнил, что речь идёт о герое Украины полковнике Владимире Баранюке.

Информацию об ударах по гражданским объектам подтвердил ещё один военнопленный сержант полка «Азов»* Михаил Швец.

«Если мне житель сказал, что видел там людей с белыми повязками, мы туда сразу начинаем наваливать. Не разбираясь, просто наваливаем. А потом уже типа пытались штурмовать, а в итоге там никого нету», — сказал он.

Ранее замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, который попал в плен, сообщил, что азовцы убивали водителей для захвата транспорта.

По информации СК, более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные изоляторы России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.