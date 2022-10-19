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Подполковник ВСУ Алтухов сообщил, что азовцы убивали водителей для захвата транспорта

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Боевики «Азова»* убивали водителей, когда им были нужны автомобили, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, который попал в плен.
Подполковник ВСУ Алтухов сообщил, что азовцы убивали водителей для захвата транспорта
  • РИА Новости

По его словам, в конце марта у него были двое военнослужащих: «сержант Чёрный и его жена», тоже военнослужащая.

После обстрела женщина погибла, а на руках у сержанта «остались двое малолетних детей».

«Он просил моего разрешения, чтобы отвезти детей в Запорожье. От него я такое услышал, что в одном случае азовцам автомобиль был нужен и они потребовали освободить автомобиль. Хозяева возмущались, они просто расстреляли их из-за автомобиля», — сказал он.

Также был случай, когда азовцы попытались покинуть Мариуполь, прикрываясь чужими детьми, сообщил пленный.

Находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко отмечал, что боевики «Азова» отправляли видео о ситуации на фронте зарубежным кураторам.

По информации СК, более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные изоляторы России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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