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Бойцы «Азова» отправляли видео о ситуации на фронте зарубежным кураторам

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Националисты из украинского нацбата «Азов»* отправляли видео о ситуации на передовой за рубеж, заявил находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.

В комментарии РИА Новости Мищенко заявил, что когда он находился на заводе «Ильича», выяснил, что в подвальном помещении располагались несколько «азовцев», которых раньше не видел.

«С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — сказал украинский морпех.

Разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной ранее подтвердил, что по меньшей мере 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши, выполняли боевые задачи в Харьковской области.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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