Бойцы «Азова» отправляли видео о ситуации на фронте зарубежным кураторам
В комментарии РИА Новости Мищенко заявил, что когда он находился на заводе «Ильича», выяснил, что в подвальном помещении располагались несколько «азовцев», которых раньше не видел.
«С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — сказал украинский морпех.
Разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной ранее подтвердил, что по меньшей мере 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши, выполняли боевые задачи в Харьковской области.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.