Разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной подтвердил, что по меньшей мере 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши, выполняли боевые задачи в Харьковской области.

«Балаклея, Семёновка, Шевченково, Купянск и Берестовое... Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный. — RT) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — приводит его слова РИА Новости.

Бережной подчеркнул, что лично вывел на харьковское направление семь таких групп, в каждой из которых было около 20 военнослужащих. Всего, по словам украинского разведчика, с аналогичными задачами работали около сотни таких, как он.

«Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — добавил он.

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