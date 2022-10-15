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Советник главы ДНР заявил о падении уровня профессионализма воюющих в ВСУ наёмников

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Профессионализм воюющих на стороне Украины иностранных наёмников падает. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Советник главы ДНР заявил о падении уровня профессионализма воюющих в ВСУ наёмников
  • AFP

Он отметил, что в начале спецоперации выучка наёмников была намного выше. С течением времени они разочаровывались в заказчике и покидали линию соприкосновения. Их место, по словам Гагина, занимали «авантюристы и искатели приключений».

«Буквально недавно одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника… утром на месте обнаружили четыре трупа», — приводит РИА Новости его слова.

Гагин добавил, что группа состояла из выходцев из Польши. Он подчеркнул, что любой разведчик должен знать, что территория передвижения может быть заминирована.

Советник главы ДНР связал с непрофессионализмом действия наёмников, в результате которых погибла вся группа.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что наёмники из западных стран попали в ловушку в Запорожской области.

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