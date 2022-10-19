Зеленский заявил, что на Украине уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры
По словам Зеленского, есть новые повреждения критической инфраструктуры.
«За этот день три энергетических объекта были уничтожены», — заявил он в соцсетях.
Также он призвал население сократить потребление электроэнергии 20 октября с 07:00.
Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на всей территории Украины с 20 октября вводится ограничение на поставки электроэнергии.