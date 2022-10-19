Зеленский заявил, что на Украине уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине за день уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры.

По словам Зеленского, есть новые повреждения критической инфраструктуры.

«За этот день три энергетических объекта были уничтожены», — заявил он в соцсетях.

Также он призвал население сократить потребление электроэнергии 20 октября с 07:00.

Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на всей территории Украины с 20 октября вводится ограничение на поставки электроэнергии.