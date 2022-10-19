Экс-посол США в СССР Мэтлок: Вашингтон должен заставить Киев начать переговорный процесс

Соединённые Штаты должны склонить Украину начать переговорный процесс с Россией, а также заставить киевские власти отказаться от претензий на присоединённые к России территории. Такое мнение выразил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

«Украина даже при поддержке НАТО не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года», — заявил автор материала.

По мнению Мэтлока, попытки Киева вернуть освобождённые территории силой станут причиной нового витка эскалации, а также приведут к печальным последствиям для Украины.

Единственным способом закончить украинский конфликт Мэтлок называет прекращение огня и начало переговоров.

По его мнению, именно Вашингтон должен использовать все методы, чтобы заставить Киев начать переговорный процесс.

Бывший посол добавил, что соблюдение Киевом Минских соглашений стало бы гарантом недопущения вооружённого конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в интервью американской телекомпании NBC заявил о возможности урегулирования украинского конфликта в течение недели при условии, что Соединённые Штаты и Великобритания сядут за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

По словам Лукашенко, Зеленскому запретили вести переговоры о прекращении конфликта.