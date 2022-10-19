Стремоусов: все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, попытки прорыва купированы.

«Все атаки отбиты. У них резкого прорыва уже быть не может, попытки все их купированы», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов добавил, что линия обороны в регионе не сдвинулась. Он также назвал ситуацию контролируемой.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.