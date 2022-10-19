Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС
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«Есть удар по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар», — приводит её слова РИА Новости.
По словам Онищук, в данный момент проводятся работы по тушению пожара.
Ранее украинское агентство УНИАН ообщило о взрывах в Ивано-Франковской области.
19 октября Минобороны России сообщило, что российские ВС в течение суток продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.