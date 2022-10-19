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Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС

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Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о пожаре в результате удара на Бурштынской ТЭС, которая расположена в регионе.
Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Arctic-Images

«Есть удар по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Онищук, в данный момент проводятся работы по тушению пожара.

Ранее украинское агентство УНИАН ообщило о взрывах в Ивано-Франковской области.

19 октября Минобороны России сообщило, что российские ВС в течение суток продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.

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