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Минобороны: российская ПВО сбила штурмовик Су-25 и 12 дронов ВСУ за сутки

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В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов РСЗО и восемь противорадарных ракет за сутки.
Минобороны: российская ПВО сбила штурмовик Су-25 и 12 дронов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что дроны были сбиты в районах населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, а также Новосёловка, Старомайорское, Луганское ДНР и Попасная ЛНР. 

Перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» и восемь ракет HARM в районе населённого пункта Каховка Херсонской области, добавили в министерстве.

В ведомстве также заявили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

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