Токаев заявил о недопустимости использования казахского языка для политических игр

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что использовать казахский язык для политических игр недопустимо, а власти страны должны проводить взвешенную языковую политику.

«Недопустимо использовать казахский язык для политических игр», — цитирует Токаева ТАСС.

Президент добавил, что подобные ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах, а Казахстан принимает необходимые меры для поддержки казахского языка и продолжит работу в этом направлении.

Токаев призвал казахстанцев чтить свой язык, однако «нельзя отказываться и от изучения других языков».

«Не зря говорят: «Родной язык — залог единства, другой язык — залог благополучной жизни», — подчеркнул он.

14 октября стало известно, что лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.