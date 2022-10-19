Токаев заявил о недопустимости использования казахского языка для политических игр
- РИА Новости
- © Пресс-служба президента Казахстана
«Недопустимо использовать казахский язык для политических игр», — цитирует Токаева ТАСС.
Президент добавил, что подобные ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах, а Казахстан принимает необходимые меры для поддержки казахского языка и продолжит работу в этом направлении.
Токаев призвал казахстанцев чтить свой язык, однако «нельзя отказываться и от изучения других языков».
«Не зря говорят: «Родной язык — залог единства, другой язык — залог благополучной жизни», — подчеркнул он.
14 октября стало известно, что лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.