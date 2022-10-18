Погранкомитет Белоруссии заявил об опасной и напряжённой ситуации на границе с Украиной

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил об опасной и напряжённой ситуации на границе с Украиной.

Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, с украинской стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, которые ходят без опознавательных знаков.

«Естественно, напряжённость есть, есть опасность», — сказал он.

Лаппо добавил, чем больше на границе неспециалистов, тем больше возможность для конфликтов.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выступил за поиски мирного решения конфликта на Украине, отметив, что это будет выгодно всем, в том числе Соединённым Штатам.

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договорённостей можно достичь быстрее.