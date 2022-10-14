Белорусский президент Александр Лукашенко выступил за поиски мирного решения конфликта на Украине, отметив, что это будет выгодно всем, в том числе Соединённым Штатам.

Об этом он заявил в интервью NBC. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что необходимо искать пути мирного решения конфликта.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договорённостей можно достичь быстрее.