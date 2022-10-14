Лукашенко выступил за поиски мирного решения конфликта на Украине
- AFP
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Об этом он заявил в интервью NBC. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
Лукашенко отметил, что необходимо искать пути мирного решения конфликта.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договорённостей можно достичь быстрее.