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Лукашенко выступил за поиски мирного решения конфликта на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко выступил за поиски мирного решения конфликта на Украине, отметив, что это будет выгодно всем, в том числе Соединённым Штатам.
Лукашенко выступил за поиски мирного решения конфликта на Украине
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом он заявил в интервью NBC. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что необходимо искать пути мирного решения конфликта. 

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договорённостей можно достичь быстрее.

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