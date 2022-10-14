Узнать больше

Макей: Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры без внешнего вмешательства

Короткая ссылка
Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договорённостей можно достичь быстрее, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живём в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения», — заявил Макей в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров, выступить в качестве медиатора или «оказать логистическое, организационное содействие».

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

Глава белорусского МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить