Макей: Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры без внешнего вмешательства

Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договорённостей можно достичь быстрее, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живём в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения», — заявил Макей в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров, выступить в качестве медиатора или «оказать логистическое, организационное содействие».

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

Глава белорусского МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению.