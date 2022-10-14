Макей: Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры без внешнего вмешательства
«Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живём в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения», — заявил Макей в интервью газете «Известия».
Он подчеркнул, что Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров, выступить в качестве медиатора или «оказать логистическое, организационное содействие».
В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.
Глава белорусского МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению.