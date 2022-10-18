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Рогов: ВСУ не забирают тела погибших с линии фронта в Запорожской области

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Украинская сторона отказывается забирать тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области, хотя режим тишины для них соблюдается, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов: ВСУ не забирают тела погибших с линии фронта в Запорожской области
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

«Мы не воюем с мёртвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях», — сказал он РИА Новости.

Рогов также сообщил, что около десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ было обнаружено на Запорожском направлении за последние два дня.

Как рассказал командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, украинские военные ежедневно теряют до 500 человек по всей линии фронта.

По его словам, ВСУ массово бросают тела погибших военнослужащих.

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