Рогов: ВСУ не забирают тела погибших с линии фронта в Запорожской области
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«Мы не воюем с мёртвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях», — сказал он РИА Новости.
Рогов также сообщил, что около десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ было обнаружено на Запорожском направлении за последние два дня.
Как рассказал командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, украинские военные ежедневно теряют до 500 человек по всей линии фронта.
По его словам, ВСУ массово бросают тела погибших военнослужащих.