Командир «Ахмата»: ВСУ ежедневно теряют до 500 человек по всей линии фронта

Украинские военные ежедневно теряют до 500 человек по всей линии фронта, сообщил в эфире «Соловьёв Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона (теряет. — RT) до 500 человек, это однозначно», — цитирует его ТАСС.

Алаудинов рассказал, что украинцы массово бросают тела погибших военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили более 160 украинских военных в городе Запорожье.