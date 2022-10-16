Командир «Ахмата»: ВСУ ежедневно теряют до 500 человек по всей линии фронта
- РИА Новости
«Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона (теряет. — RT) до 500 человек, это однозначно», — цитирует его ТАСС.
Алаудинов рассказал, что украинцы массово бросают тела погибших военнослужащих.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили более 160 украинских военных в городе Запорожье.