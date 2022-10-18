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Арестович заявил, что Россия подобрала «ключик» к украинской ПВО

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия подобрала «ключик» к украинской системе ПВО.

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали», — приводит РИА Новости слова Арестовича в интервью «Фейгин Live»*.

Он отметил, что ситуация, подобная сегодняшней, может продолжаться два-три месяца.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице.

* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 8.04.2022.

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